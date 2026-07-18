Cenk Özkacar Trabzonspor'da

Trabzonspor, 25 yaşındaki milli stoper Cenk Özkacar'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya her bir futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödeneceği ifade edilerek, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1 milyon 350 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Öte yandan Valencia Kulübüne 1 milyon 750 bin avro sözleşme fesih bedelinin 6 taksitte ödeneceği kaydedildi.