Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret - Son Dakika
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Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret

18.05.2022 16:09
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonaları'nda mücadele edecek milli takım kafilesine ziyarette bulundu.

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonaları'nda mücadele edecek milli takım kafilesine ziyarette bulundu.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yarın başlayacak ve 4 gün sürecek Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonaları için hazırlıklarını sürdüren milli takımlara özel bir ziyaretçi geldi. İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, milli takımın kamp yaptığı otele bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli taekwondocularla yakından ilgilenen ve moral veren golcü futbolcu, ay-yıldızlı millilerle sohbet etti. Cenk Tosun, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ile de bir süre sohbet etti ve başarılar diledi.

"Ay-yıldızlı formanın değerini biliyorum"

Ziyarette kısa bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Ay-yıldızlı formanın değerini biliyorum. Onu giymek çok farklı bir duygu. Burada elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. İnşallah buradan başarılı sonuçlarla ülkemize döneceksiniz" dedi.

Federasyon Başkanı Metin Şahin de, "Milli futbolcumuzun ziyareti bizleri onurlandırdı. Çocuklarımıza ayrı bir motivasyon oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu motivasyonla çocuklarımızın daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Cenk Tosun, bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Bu ziyaretten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret
Cenk Tosun'dan, milli takım kafilesine ziyaret

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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