Fatih Karagümrük\'ten Büyük Transfer: Cenk Tosun

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun'a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL