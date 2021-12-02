Cenk Tosun siftah için kötü gün seçti! Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'a fark attı

Premier Lig'de 14. hafta Merseyside derbisine sahne oldu. Goodison Park'ta oynanan mücadelede Liverpool, Everton'u 4-1 mağlup etti.

SALAH ŞOV YAPTI

Karşılaşmada gol perdesini Liverpool'un kaptanı Henderson 9. dakikada açarken 19'da Salah'ın golüyle skor 2-0 oldu. Gray'in golüyle ilk yarı 2-1'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Salah yeniden sahne aldı ve 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. 79. dakikada son sözü söyleyen Jota maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

CENK TOSUN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 85. dakikada oyuna girerek uzun süreli sakatlığını atlatarak bu sezon ilk kez resmi bir maçta forma giydi.