Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli golcü Cenk Tosun'un Japonya'ya transfer ihtimali var. Sarı-lacivertliler ile Cenk'e talip olan Urawa Red Diamonds arasındaki görüşmeler sürerken, 33 yaşındaki golcüye yapılan teklif de ortaya çıktı. Japon ekibi, futbolcuya 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Cenk ise 2.5 yıllık kontrat istiyor. Transfer için son tarih 26 mart.

10.03.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor. Bir süredir Japonya'ya transferi gündemde olan deneyimli forvetin takımdan ayrılmak tek bir şartı var.

URAWA RED DIAMODS'TAN 1.5 YILLIK TEKLİF

Japon ekiplerinden Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun transferi için mesai harcıyor. Öte yandan Japon takımının Cenk Tosun'a yaptığı teklif belli oldu. Ajansspor'un haberine göre 33 yaşındaki forvete 1.5 yıllık sözleşme teklifi yapıldı.

CENK 2.5 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Cenk Tosun'un talebi ise 2.5 yıllık kontrat oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasındaki görüşmeler de sürüyor. Japonya'da transfer dönemi 26 mart tarihine kadar açık. Cenk'in sarı-lacivertlilerle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayı 2'si ilk 11 olmak üzere 17 kez giydi. 33 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Mersin’de Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı Mersin'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması

16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
01:35 Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
01:16 Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
00:12 Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Mersin’de Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı Mersin'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 17:30:48. #7.12#
SON DAKİKA: Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.