Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: "Bu defa olmadı" - Son Dakika
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Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: "Bu defa olmadı"

26.03.2022 12:20
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: "Bu defa olmadı"

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'lara yarı finalde veda etti.

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'lara yarı finalde veda etti.

SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji galibiyet alamadan elendi. Bursa'da oynanan Play-Off maçlarında bir birinden güçlü rakipler ile oynayan Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji oynadığı 3 maçı da kaybetti. Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Kulübünden yapılan açıklamada; "Yarı finallerin son maçında Edremit Belediyespor karşısına çıkan sultanlarımız, ilk seti kazandığı maçta parkeden yenik ayrıldı. Sporun doğasında yenilmek de varmış, üzgünüz. İlk defa katıldığımız play-off etabında son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyen takımımızı tebrik ediyoruz. Bizleri evde dualarıyla, tribünde tezahüratlarıyla her zaman destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz. Evet, bu defa olmadı ama kaybetmedik. Çünkü biz daha yeni başladık. Tarihe not düşmek için tekrar ediyoruz, "Bu şehre şampiyonluk yakışır" Tebrikler Sultanlar ve teşekkürler" denildi. - KAYSERİ

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: Bu defa olmadı

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Play Off, Kayseri, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji: 'Bu defa olmadı' - Son Dakika


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