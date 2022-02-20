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Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup - Son Dakika

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup

20.02.2022 13:09
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup

Voleybol 1.Lig Kadınlar B Grubu'nda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, 18.hafta karşılaşmasında Adam Voleybol'a 3-0 mağlup oldu.

Voleybol 1.Lig Kadınlar B Grubu'nda mücadele eden Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, 18.hafta karşılaşmasında Adam Voleybol'a 3-0 mağlup oldu.

Voleybol 1. Lig Kadınlar B Grubu'nda heyecan, 18.hafta karşılaşmaları ile devam etti. 18.hafta karşılaşmasında Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji, Adam Voleybol'u konuk etti. OSB Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma konuk ekip Adam Voleybol'un 3-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Bu mağlubiyet ile Kayseri OSB, bu sezonki 7 mağlubiyetini almış oldu. Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1.set 25-21 Adam Voleybol

2.set 25-23 Adam Voleybol

3.set 25-15 Adam Voleybol

Voleybol 1.Lig Kadınlar 19.hafta karşılaşmasında Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji-Vakıfbank'a konuk olacak. Adam Voleybol ise Bahçelievler Belediye'yi konuk edecek. - KAYSERİ

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voleybol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji evinde mağlup - Son Dakika Spor


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