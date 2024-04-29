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Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 4 yıldır üst üste altın madalya kazanan Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almak istiyor.

Gençken başladığı karateye öğretmen olunca bir süre ara veren Kıroğlu, ardından yeniden spora başlayıp yarışmalara katılmaya karar verdi.

Kıroğlu, 4 yıldır katıldığı Türkiye şampiyonalarının hepsinden kata dalında altın madalya ile dönmeyi başardı.

Son olarak geçen ay katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kıroğlu, Kasım ayında Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandı.

Kıroğlu, kısa sürede önemli başarılara imza attığı karatede derecelerine Balkan şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kıroğlu: "Önümüze yeni hedefler koyuyoruz"

Murat Kıroğlu, AA muhabirine, her zaman sporun içinde yer aldığını ve 3 yıldır Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi olduğunu söyledi.

Eğitimci olarak sporun içerisinde olmanın kendisine gurur verdiğini ifade eden Kıroğlu, "Öğrencilerimizin de mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Öğrencilerin sınav süreçlerinde sporu bırakmalarının yanlış olduğunu, normal rutin hayatlarına devam etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu sayede başarılarının daha da artacağını kendimizden örnekler vererek aktarıyoruz." dedi.

Kıroğlu, karateden kopamadığını, yeni sporcuların yetişmesi için de sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığını dile getirdi.

Ankara'da geçen ay yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kendi dalında birinci olmanın gurur verici olduğunu belirten Kıroğlu, "Son 4 yıldır kendi dalımda Türkiye şampiyonuyum. Ondan önce ikinciliğim ve yine şampiyonluklarım olmuştu. Geçen yıl da hak kazanmıştım ama aynı tarihlerde dil sınavım olduğu için şampiyonaya katılamamıştım. Bu sene Balkan Şampiyonası'nda yine ülkemizi temsil etme hakkı kazandım. Her zaman çıtayı yükseltmekte yarar var. Önümüze yeni hedefler koyuyoruz. Türkiye şampiyonluğu yaşadık, ülkemize Balkan şampiyonu olarak dönmek istiyorum." diye konuştu.