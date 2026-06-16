Çermik İlkokulu, Oryantring'de Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Çermik İlkokulu, Oryantring'de Başarı Elde Etti

Çermik İlkokulu, Oryantring\'de Başarı Elde Etti
16.06.2026 11:54
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Diyarbakır'da düzenlenen yarışmada Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu 2 kupa ve 15 madalya kazandı.

Diyarbakır'da dün düzenlenen Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmalarında Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu, 2 kupa ve 15 madalya kazandı.

Diyarbakır'da Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmaları tamamlandı. Yarışmalara ilk defa katılan Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri 2 kupa ve 15 madalya aldı. Okul yönetimi yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerini tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çermik İlkokulu, Oryantring'de Başarı Elde Etti - Son Dakika

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