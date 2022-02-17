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ÇESK Basketbol Takımı 3. oldu - Son Dakika

ÇESK Basketbol Takımı 3. oldu

17.02.2022 16:31
ÇESK Basketbol Takımı 3. oldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Erkekler Ligi'nde 3. olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Erkekler Ligi'nde 3. olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

ÇESK Basketbol Takımı, kuruluşunun ilk yılında Kocaeli Erkekler Ligi'nde 3. oldu. Çayırova'yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan basketbol takımının başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de sporcuları makamında kabul etti. ÇESK Başkanı Hasan Akan, ÇESK Genel Koordinatörü Metin Gezginci, ÇESK Basketbol Başantrenörü Selim Sevim, yardımcı antrenör Dilara Karagöz ve ÇESK Basketbol sporcularının katıldığı görüşmede Başkan Çiftçi; ÇESK takımı, teknik heyet ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. ÇESK Basketbol Takımının Çayırova'da basketbol hasretini dindirdiğini ve başarısıyla kendilerini gururlandırdığını dile getiren Çiftçi, "Her zaman yanındayız. Yeter ki Çayırova'ya güzel başarılar getirin. İlk seneniz de büyük bir işe imza attınız" dedi.

ÇESK Genel Koordinatörü Metin Gezginci de seneye Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alacaklarını müjdesini verdi. Sohbet sonrası Başkan Çiftçi, hediye takdiminde bulunduğu ÇESK Basketbol Takımı ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

ÇESK Basketbol Takımı 3. oldu

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basketbol, Çayırova, Kocaeli, Çiftçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ÇESK Basketbol Takımı 3. oldu - Son Dakika Spor


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