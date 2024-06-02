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Çeşme Belediyespor Kulübü Yeni Başkanını Seçti

Çeşme Belediyespor Kulübü Yeni Başkanını Seçti

Çeşme Belediyespor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısında Faik Çağlayık kulüp başkanı seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

02.06.2024 10:46  Güncelleme: 10:51
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2016 yılından bu yana Çeşme Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Faik Çağlayık, 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında kulüp başkanı seçildi.

Çeşme Belediyespor Kulübü olağan genel kurul toplantısı, 25 Mayıs Cumartesi günü yeterli çoğunluk sağlanamaması üzerine 1 Haziran Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi. Çeşme Şehir Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel kurul toplantısında, Divan Başkanlığına Hakan Güvener seçilirken divan üyeliklerine de Kamil Sevil ve Gökhan Ceren seçildi. Geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Sadi Karaaslan tarafından okunan faaliyet raporu gelir gider bilançosu oybirliği ile kabul edilirken, denetim raporu da Denetleme Kurulu Başkanı Hakan Güvener tarafından okunmasının ardından oybirliği ile kabul edildi.

Tek liste ile ve açık oylamayla yapılan seçimlerde yeni kulüp yöneticileri şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Faik Çağlayık, Ahmet Sinan Balta, Hakan Mersin, Kaan Karabina, Mehmet Bahcevan, Mehmet Mübalaoğlu, Mer Mehmet Coşkun, Muharrem Çilek, Süreyya Ayhan, Umut Tuncer, Yıldıray Sönmez

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Can Atay, Barış Kadagan, Mehmet Gökhan Ertürk, Sadfi Karaaslan, Serkan Musaoğlu, Burak Kadagan, Mustafa Kolay, Tugay Balkaş, Gökçe Mersin, Orkun Kadagan, Cengiz Ayhan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Hakan Güvener, Erkan Ergin, Erkan Özçelik

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ali Tunar, Kutsal Önal, Önder Nas

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri: Hızır Şerif Gün, Murat Çilek, Hüseyin Günen

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri: Semih Kadagan, Kemal Eracar, Sermet Alp

"Gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Yapılan seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Faik Çağlayık, "Bugün yapılan genel kurulumuza katılan desteğini esirgemeyen tüm Çeşmespor hazirununa geçmiş dönemde birlikte çalıştığım belediye başkanlarımız Muhittin Dalgıç ve Ekrem Oran'a mevcut Belediye Başkanımız Lal Denizli'ye yönetimlerinde bulunduğum kulüp başkanlarıma ve birlikte yol yürüdüğüm kıymetli yönetici abi ve kardeşlerime destekleri için sonsuz teşekkür ederim. Bu zorlu görevde sorumluluk almaktan çekinmeyen yeni yönetim kurulu üyelerimize şimdiden teşekkür ederim. Çok kıymetli Çeşmespor sevdalıları sizleri hiçbir zaman mahcup etmeden gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hepiniz sağolun varolun" dedi.

Olağan genel kurul toplantısı, geçen dönem yöneticilerine plaket verilmesinin ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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