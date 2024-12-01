Çeşme Belediyespor, Sandıklıspor'a 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Sandıklıspor'a 3-0 Mağlup Oldu

Çeşme Belediyespor, Sandıklıspor\'a 3-0 Mağlup Oldu

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, Sandıklıspor ile oynadığı maçta 3-0'lık bir yenilgi aldı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada, Sandıklıspor ikinci yarıda baskın bir oyun sergileyerek maçı kazanmayı başardı. Çeşme Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek 12. sırada yer aldı.

01.12.2024 16:54  Güncelleme: 16:57
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 10. maçında Sandıklıspor ile karşılaştığı deplasman maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

Çeşme Belediyespor - Sandıklıspor maçının ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Sandıklıspor ilk golünü 50. dakikada Burakhan Cevher'in ayağından buldu. Gökdeniz Patan ise 70. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90. dakikada Süleyman Zıngal'ın ayağından geldi. Kötü gidişatını sürdüren Çeşme Belediyespor, 3-0'lık deplasman mağlubiyetiyle, lig sıralamasında 11 puanla 12. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ligin 11. maçında, 8 Aralık Pazar günü, saat 14.00'te Kuyucakspor'u konuk edecek.

İmren Alaçatıspor maçı ertelendi

Öte yandan, Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor'un deplasmanda oynayacağı Gümüldürspor maçı ise yağmur nedeniyle saha zemininin uygun olmaması üzerine ileri bir tarihe ertelendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, Sandıklıspor'a 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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