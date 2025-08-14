Çeşme Belediyespor Yönetimini Yeniliyor

2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor Kulübü, sezon başlamadan önce yönetimini yenileme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 3 Eylül Çarşamba günü, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Çeşme Belediyespor, daha önce 4 Haziran'da olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmuş, çoğunluk sağlanamadığı için toplantı 11 Haziran'a ertelenmişti. Ancak 11 Haziran'daki toplantıya katılım, seçilecek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sayısından az olunca genel kurul bir kez daha yapılamamıştı. - İZMİR