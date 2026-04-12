Çeşme\'de U9 Futbol Festivali Coşkusu

Çeşme'de altyapı futboluna yönelik önemli bir organizasyon daha hayata geçirildi. İlçede bu yıl ilk kez düzenlenen U9 Futbol Festivali, minik sporcuların heyecanına ve renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme Belediyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilen festival, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden yoğun katılımla dikkat çekti. İzmir, Denizli ve Manisa'dan toplam 20 takımın yer aldığı organizasyonda, 350 sporcu sahaya çıkarken 50 antrenör ve 50 kişilik organizasyon ekibi de etkinlikte görev aldı. Gün boyu süren karşılaşmaları ise 600'ü aşkın sporsever tribünlerden takip etti.

Festival kapsamında, Çeşme sahasının dört ayrı sahaya bölünmesiyle oluşturulan alanlarda toplam 84 müsabaka oynandı. Minik futbolcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan karşılaşmalar, dört hakem tarafından yönetildi.

Organizasyona ilçe protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç ve belediye meclis üyeleri karşılaşmaları tribünden izledi.

Festivalde konuşan Başkan Lal Denizli, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, çocukların erken yaşta sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Çeşme'nin böylesi kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli, sporun sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Ailelerin fedakarlığına da değinen Denizli, çocukların gelişiminde en büyük desteğin ailelerden geldiğini ifade etti.

Konuşmasının ardından sahaya inen Başkan Denizli, minik sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sabah saat 9.30'da başlayan ve akşam 17.00'ye kadar süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar da belli oldu. Üst Grup'ta Bornova Gücü birinci olurken, Göztepe ikinci, Manavkuyu 1925 üçüncü ve Sancak Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı.

Gelişim Grubu'nda ise Urla Belediyespor birinciliği elde ederken, 1881 Kemalpaşa Spor ikinci, Alsancak 1914 üçüncü ve Trabzongücü dördüncü oldu.

Turnuvada bireysel performanslar da ödüllendirildi. Çeşme Belediyespor'dan Mehmet Ali Dağlı "En İyi Oyuncu" seçilirken, Manavkuyu 1925 takımından Mehmet Ali Gürel ise "En İyi Kaleci" ödülünün sahibi oldu.

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç ise organizasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çeşme'de ilkini gerçekleştirdiğimiz U9 Futbol Festivali'ni bu denli yüksek katılımla ve büyük bir coşkuyla tamamlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Amacımız sadece bir turnuva düzenlemek değil; çocuklarımızın sporla iç içe büyümesini sağlamak, onların takım ruhunu, fair-play anlayışını ve özgüvenlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak. Bugün burada sahaya çıkan her bir sporcumuz bizim için birincidir. Skorların ötesinde, çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ve sahadaki mücadele azmi bizim en büyük kazanımımızdır. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta emeği geçen antrenörlerimize, hakemlerimize, organizasyon ekibimize ve en önemlisi çocuklarını spora yönlendiren değerli ailelerimize teşekkür ediyorum."

Renkli görüntülere sahne olan festival, hem sporcular hem de aileler için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer aldı. Organizasyonun, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. - İZMİR