Çeşmeli Sporcu Kaan Miyazaki Öztürk Yarı Maratonunda İkinci Oldu

Spor

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda 10 K yarışında koşan Çeşmeli sporcu Kaan Miyazaki Öztürk, genel klasmanda ikinci olurken, 16-17 yaş erkek kategorisinde de birinci oldu.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu sene 2.'si düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda 21 ülkeden bin 745 sporcu yarıştı. Yarışmada startları ve ödülleri Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ceşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş verdi. 21 K'lık Yarı Maratonda; 380'i erkek, 93'ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer aldı. 10 K'lık yarışa; 749'u erkek, 523'ü kadın olmak üzere bin 272 sporcu katılım sağladı.

10 K'lık yarışa katılan Çeşmeli sporcu Kaan Miyaza Öztürk, büyük bir başarı göstererek genel klasmanda ikinci olurken, 16-17 yaş kategorisinde ise birinci olmayı başardı. Öztürk'e madalyası Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı tarafından verildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Çeşmeli sporcuyu başarısından dolayı kutladı. - İZMİR