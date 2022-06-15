Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü

15.06.2022 16:10
Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü

İzmir'in Çeşme ilçesindeki sörf okulunda ders alarak İtalya Sardunya Adası'ndaki yelken müsabakalarına katılan milli takım sporcuları, Avrupa şampiyonu olarak büyük başarı yakaladı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki sörf okulunda ders alarak İtalya Sardunya Adası'ndaki yelken müsabakalarına katılan milli takım sporcuları, Avrupa şampiyonu olarak büyük başarı yakaladı.

Windsurf Gençler ve Çocuklar Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın Sardunya Adası'nda gerçekleşti. Milli takımdaki Çağla Kubat, Windsurf Yelken Kulüp sporcularından Elif Ercan; 17 yaş altı kızlarda Avrupa şampiyonu, Can Eskinazi; 15 yaş altı erkeklerde Avrupa şampiyonu, Çağla Anadol da 15 yaş altı kızlarda Avrupa 3.'sü olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Çeşme sularında yetişmiş sporcularının sonuçlarıyla büyük mutluluk yaşayan Çağla Kubat Diaz, "Alaçatı koyu yelken sporu için paha biçilmezdir ve korunmalıdır. Bu koyda yıllardır hem pek çok şampiyon sporcu yetiştirdik, hem de yaz boyunca pek çok çocuğa denizi ve sporu sevdirdik. Desteklerle olimpik başarının da yine Çeşme'den çıkacağına inancımız sonsuz" dedi. - İZMİR

Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü
Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü
Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü
Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü

YORUMLAR
500
Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı ISSF Plak Atışları Grand Prix'si trap sıralama atışlarıyla Konya'da başladı
Kaynak: İHA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:12 Yaralı sincabı iyileştirip doğaya bırakmak istemişti! Hızlı davranan kedi tüm hayalleri suya düşürdü
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
16:06 Pınar Deniz'in iddialı kıyafeti eleştiri oklarının hedefi oldu: Sosyopat cüceye benzemiş
15:51 Fenerbahçe arka arkaya transfer yapıyor! Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı
15:48 Kürtaj karşıtlığını protesto eden kadınlar, kilisede soyundu!
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla 6'lı masaya gönderme yaptı: Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır.
15:22 İlk 17 maç gol yemeyen Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak
15:09 İBB, Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantasını faaliyete geçiriyor! 17 Haziran'da kapılarını hizmete açacak
14:57 Tuğba Ekinci'den 3 yıl sonra sahne alan Tarkan'a eleştiri: Bunun neyine çığlık atıyorlar? Şarkı söylemekten bıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 16:19:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşmeli yelkencilerden 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa 3.'lüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement