Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Pamucak Plajı'nda 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın İzmir'de başlayacak - Son Dakika

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