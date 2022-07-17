Erkekler final maçında ise Fransa önde götürdüğü maçta oyuncusunun parmağının kırılması üzerine teknik heyet tarafından yapılan değerlendirmede hükmen yenik sayıldı. Karşılaşmada Avusturya 'dan Hammarberg/Berger ikilisi, 2-1 hükmen galip sayılarak şampiyon oldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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