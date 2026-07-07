CEV 2026 Kadınlar Finali Başlıyor

CEV 2026 Avrupa Ligi Kadınlar Final Etabı'nın açılış maçını voleybol hakemi Erdal Akıncı yönetecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre final etabının ilk maçında yarın ev sahibi İsveç ile Slovenya karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Erdal Akıncı'nın yardımcılığını Hollandalı hakem Marco Van Zanten üstlenecek.
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