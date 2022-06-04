Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

voleybol, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye, yarın Portekiz'i ağırlayacak - Son Dakika

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