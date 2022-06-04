CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye, yarın Portekiz'i ağırlayacak - Son Dakika
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CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye, yarın Portekiz'i ağırlayacak

04.06.2022 10:18
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye, yarın Portekiz'i ağırlayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Portekiz'i konuk edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Portekiz'i konuk edecek.

Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmasında ise Portekiz'i 3-1 yenmişti.

Üç grupta ilk sırayı alan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final etabında karşı karşıya gelecek.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl, FIVB Milletler Ligi biletini alacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye, yarın Portekiz'i ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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