A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı deplasmanda 3-0 yenerek turnuvada 4'te 4 yaptı. Filenin Efeleri bu sonuçla, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste üçüncü kez namağlup Dörtlü Finallere yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › CEV Avrupa Altın Ligi: Slovakya: 0 - Türkiye: 3 - Son Dakika

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