CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçı Bulgaristan kazandı
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, dört ülkenin ev sahipliğinde başladı. Açılış maçında Bulgaristan, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi ve turnuvaya galibiyetle başladı.
İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı.
Organizasyonun ilk karşılaşması B Grubu'nda mücadele eden ev sahibi Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında oynandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile aynı adı taşıyan salondaki müsabakada Bulgaristan, Kuzey Makedonya'yı 25-17, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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