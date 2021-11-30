CEV Kupası'nda Arkas Spor ile Spor Toto yarın İzmir'de karşılaşacak

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Arkas Spor ile Spor Toto yarın birbirlerine rakip olacak.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak Arkas Spor-Spor Toto mücadelesinde hakemler Avusturya'dan Gernot Schirmbacher ile Sırbistan'dan Darko Savic görev yapacak. Karşılaşmanın rövanşı 8 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Turu geçecek ekip, 8'li finaller turunda Mladost (Hırvatistan)-Vero Volley (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 118. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 117 müsabakada 59 galibiyet ve 58 yenilgi (6'sı hükmen) aldı.