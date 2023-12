Cevdet Yılmaz, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki şiddeti kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşması bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya kınama mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 15. Haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e tekme ve yumruklu saldırı gerçekleşti. Yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyor, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Her alanda olduğu gibi sporda şiddete karşı olduklarını belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz" dedi. - ANKARA