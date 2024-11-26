Ceyhan Belediyesi'nden Ücretsiz Futbol Kursları - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden Ücretsiz Futbol Kursları

Ceyhan Belediyesi\'nden Ücretsiz Futbol Kursları

Ceyhan Belediyesi, 8-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz futbol kursları düzenliyor. Kayıtlar 26 Kasım'da başlayacak ve minik futbolcular, uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel eğitim alacak.

26.11.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Ceyhan Belediyesi, genç yeteneklerin spora kazandırılması amacıyla ücretsiz futbol kursları düzenliyor. 8-14 yaş arası çocuklara yönelik kurslar için kayıtlar bugün itibarıyla başladı.

Minik futbolcular için kayıtlar, 26 Kasım Salı günü Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Veliler, çocuklarının gelecekte birer futbol yıldızı olma yolunda ilk adımlarını atması için kayıt işlemlerini ücretsiz olarak tamamlayabilecek.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, gençlerin sporla iç içe bir hayat sürmeleri için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ceyhan'ımızda sporla büyüyen sağlıklı ve özgüvenli nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz. Çocuklarımızın hayallerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz futbol kursuyla hem genç yetenekleri spora kazandıracak hem de çocuklarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağız."

Uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel eğitim

Futbol kurslarına katılan çocuklar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem futbol becerilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de takım ruhunu ve dostluğu pekiştirecek etkinliklerde yer alacak. Ceyhan Belediyesi'nin spora ve gençlere verdiği destekle, ilçede geleceğin yıldız sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. Başvuru detayları için Ceyhan Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları kullanılabilir. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ceyhan Belediyesi'nden Ücretsiz Futbol Kursları - Son Dakika

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