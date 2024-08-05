Ceyhan Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarıyla Gençlere Destek Oluyor - Son Dakika
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Spor

Ceyhan Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarıyla Gençlere Destek Oluyor

Ceyhan Belediyesi Ücretsiz Basketbol Kurslarıyla Gençlere Destek Oluyor

Ceyhan Belediyesi, yıl boyu devam eden ücretsiz basketbol kursları ile geleceğin basketbolcularının yetişmesine katkıda bulunuyor. Kurslar, gençlerin sporla iç içe büyümelerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da katkı sağlıyor.

05.08.2024 12:38  Güncelleme: 12:44
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Ceyhan Belediyesi, yıl boyu devam eden ücretsiz basketbol kursları ile geleceğin basketbolcularının yetişmesine katkıda bulunuyor.

Ceyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 6-16 yaş aralığındaki genç basketbol severlere yönelik ücretsiz olarak verilen basketbol kursları yoğun ilgi görüyor. Yıl boyunca devam eden ve yaz döneminde büyük ilgi gören bu kurslar, gençlerin sporla iç içe büyümelerine ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da katkıda bulunuyor.

Çocuk ve gençlerden oluşan 120 sporsever katıldığı ve haftanın iki günü yapılan antrenmanlar, gençlerin basketbol yeteneklerini geliştirmeleri ve takım ruhunu öğrenmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, gençlerin sporla tanışmasını ve basketbol becerilerini artırmasını sağlıyor.

Kadir Aydar: "Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak"

Gençlerin sporla tanışmasını ve yeteneklerini geliştirmesini önemsediklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Belediyemizin düzenlediği basketbol kurslarına gösterilen yoğun ilgi, gençlerimizin spora olan sevgisini ve ilgisini ortaya koyuyor. Amacımız, gençlerimizi sporla buluşturmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak. Sporun gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sunduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan Başkan Aydar, belediyenin spor kurslarına olan desteğinin artarak devam edeceğini ve gençlere yönelik daha fazla spor etkinliği düzenleyeceklerini ifade ederken, basketbol kurslarına katılan gençler ve aileleri de belediyenin sunduğu bu imkanlardan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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