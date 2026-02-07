Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
07.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor maçında cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılırken, teknik direktör Ercümend Coşkundere'ye 2 maç men ve 40 bin TL para cezası verildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor – Karacabey Belediyespor maçının ardından alınan karar gündeme damga vurdu. Karacabey Belediyespor, cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.

CEZALI FUTBOLCU SAHADAYDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı. Ancak maçta Karacabey Belediyespor forması giyen Abdullah Uysal'ın sarı kart cezası bulunmasına rağmen sahada yer alması büyük tartışma yarattı.

PFDK KARARINI VERDİ: 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYET

Yaşanan gelişmelerin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Karacabey Belediyespor hakkında karar açıklandı. PFDK, kurallara aykırı şekilde cezalı futbolcu oynatıldığı gerekçesiyle Karacabey Belediyespor'un müsabakayı 3-0 hükmen kaybetmesine hükmetti.

TEKNİK DİREKTÖRE MEN VE PARA CEZASI

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere de cezadan nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcıya, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle 2 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin TL para cezası verildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri hatırlatılarak Karacabey Belediyespor'un hükmen mağlup sayıldığı ve teknik sorumlunun cezalandırıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.'nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE'nin, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi Viral olmak için köprüden atlayan fenomen feci şekilde can verdi
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar Kar maskesiyle dükkanı bastılar, çalışanı dövüp 1 kilo altınla kaçtılar
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

15:15
Fenerbahçe yeni Arda Güler’lerini Antalya’da buldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'lerini Antalya'da buldu
15:02
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
14:38
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 15:50:51. #7.11#
SON DAKİKA: Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.