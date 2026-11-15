Cezalı iki ismin yerine Eyüpspor'dan Hamza Yiğit Akman Ümit Milli kadroya girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cezalı iki ismin yerine Eyüpspor'dan Hamza Yiğit Akman Ümit Milli kadroya girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ümit Milli Futbol Takımı'nda cezalı Baran Ali Gezek ve İsak Vural, 17 Kasım'da deplasmanda Çekya ile oynanacak play-off rövanşı öncesi kamptan ayrıldı. TFF'ye göre cezalı Ayberk Karapo kafilede yer alırken, yerlerine Eyüpspor'dan Hamza Yiğit Akman kadroya dahil edildi.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında 17 Kasım'da Çekya ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda cezalı duruma düşen Baran Ali Gezek ve İsak Vural, izinli olarak kamptan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre cezalı duruma düşen bir diğer isim Ayberk Karapo ise maç kafilesinde yer aldı.

Kadrodan çıkan isimlerin yerine Eyüpspor forması giyen Hamza Yiğit Akman dahil edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Rize'de oynanan ilk maçta Çekya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Eşleşmede turu geçen taraf, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruhe)

Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Lincoln), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Yiğit Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuÇek CumhuriyetiHamza Yiğitİsak VuralEyüpsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi Her şey sil baştan Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan
17:51
İrfan Can Eğribayat’tan Fenerbahçe’deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
17:46
Özgür Özel tarih verdi Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:24
Volkan Demirel’in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
17:17
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 17:59:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Cezalı iki ismin yerine Eyüpspor'dan Hamza Yiğit Akman Ümit Milli kadroya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android