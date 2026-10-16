Cezası biten Okan Buruk, Gençlerbirliği deplasmanında 150. galibiyetini arıyor. - Son Dakika
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Cezası biten Okan Buruk, Gençlerbirliği deplasmanında 150. galibiyetini arıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, yarın saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kırmızı kart cezalısı Torreira ve Ugochukwu ile sakat Singo yokken, cezası biten Okan Buruk kulübeye dönüyor ve 150. galibiyetini hedefliyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da yarın oynaması beklenmiyor.

Okan Buruk kulübeye dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla yarın kulübeye geri dönecek.

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. galibiyetini hedefliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

Buruk, Galatasaray ile 150. lig maçına çıkacak

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına yarın çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

Barcelona mağlubiyetini unutturmak istiyor

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için yarın sahaya çıkacak.

Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayOkan BurukFutbolSporSon Dakika

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