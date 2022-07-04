Avrupa'da Charilaos Trikoupis ( Yunanistan ), Giessen 46ers ( Almanya ), Guelph Nighthawks ( Kanada ) takımlarının formasını giydikten sonra bu sezon Peristeri ile ligde 19.1 dakikada, 5.6 sayı, 7.1 ribaund, 0.3 asist, 0.9 blok, FIBA Europe Cup'ta 20.5 dakika, 6.7 sayı, 4.2 ribaund, 0.2 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Chad Brown Yukatel Merkezefendi'de - Son Dakika

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