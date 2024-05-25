Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak - Son Dakika
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Spor

Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Charles Leclerc, Monako Grand Prix\'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı olan Monako Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında elde ettiği 1 dakika 10.270 saniyelik dereceyle ilk sıraya yerleşti. Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

25.05.2024 18:23
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Monako Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

Monakolu pilotun 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.

Monako Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA

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