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Chelsea 3 puanı 3 golle kazandı - Son Dakika

Chelsea 3 puanı 3 golle kazandı

26.12.2021 22:44
Chelsea 3 puanı 3 golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

Ligin 19. haftasında Villa Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 28. dakikada??????? Reece James'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 34. dakikada penaltıdan Jorginho'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip, 56. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazanan Chelsea'de Jorginho, 90+3. dakikada bunu golle sonuçlandırdı ve Londra temsilcisi, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, 41 puanla üçüncü sırada yer alırken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı.

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İngiltere Premier Lig, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea 3 puanı 3 golle kazandı - Son Dakika Spor


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