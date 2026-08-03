Chelsea, Jordan Henderson'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Chelsea, Jordan Henderson'ı Transfer Etti

Chelsea, Jordan Henderson\'ı Transfer Etti
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Chelsea, Brentford'tan Jordan Henderson'ı bedelsiz transfer ederek 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son olarak Brentford forması giyen Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig ekibi Chelsea, tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştiği ve Haziran 2028'e kadar geçerli iki yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel futbol kariyerine Sunderland alt yapısında başlayan 36 yaşındaki oyuncu, Coventry City, Liverpool, Al-Ettifaq ve Ajax formalarını da terlettiği kariyeri boyunca 694 müsabakada 41 gol, 87 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İHA

Jordan Henderson, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

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