Chelsea, Liverpool'u Yendi!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Liverpool'u 3-1 yendi.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea'nin golleri 3. dakikada Enzo Fernandez, 56. dakikada Jarell Quansah kendi kalesine ve 90+6. dakikada penaltıdan Cole Palmer attı.
Liverpool'un tek golünü ise 85. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.
Bu sonuçla lider Liverpool 82 puanda kalırken, Chelsea ise puanını 63'e çıkardı.
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