Chelsea, Real Sociedad'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Chelsea, Real Sociedad'ı 3-1 Yendi

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Chelsea, hazırlık maçında Real Sociedad'ı 3-1 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol ekibi Real Sociedad ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Stamford Bridge Stadı'nda yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan Chelsea, erken bulduğu golle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Neto'nun sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Pedro kafayla vurdu. Kaleci Remiro'dan dönen topu tamamlayan Morgan Rodgers, yeni takımdaki ilk golünü atarak skor üstünlüğünü sağladı.

32. dakikada konuk ekip beraberliğe çok yaklaştı. Ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Take Kubo'nun içeri çıkardığı pası Jon Martin tamamladı. Kaleci Sanchez, yakın mesafeden vuruşta, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada gelişen Real Sociedad atağında Take Kubo'nun şutunda savunmaya çarpan ve Palestra'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Aramburu'nun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sanchez'in solundan ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Londra temsilcisi ikinci yarıya da golle başladı. 48. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Reece James'in ortaladığı topu uzak direkte Pedro kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

61. dakikada Reece James'in yerine oyuna giren ve takımdan ayrılması gündemde olan Enzo Fernandez, değişiklik sırasında tribünlerin bir kısmı tarafından yuhalanırken, sonrasında taraftarların büyük bölümü Arjantinli futbolcuya tezahüratla moral verdi.

77. dakikada Gusto'nun derinlemesine pasıyla ceza alanına giren Pedro, kaleci Remiro'nun yanından yerden bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Oyunu rakip yarı alana yıkan ve savunmada açık vermeyen Chelsea, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Real Sociedad, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

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