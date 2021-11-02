Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında karşılaşmasında Malmö, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Eleda Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi tek golle kazanmasını bildi.

MALMÖ PUANLA TANIŞAMADI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Hakim Ziyech kaydetti. Bu sonucun ardından Chelsea, 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. 4'te 0 yapan Malmö ise 0 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi. Chelsea, 5. maçta Juventus'u konuk edecek. Malmö ise Zenit'i ağırlayacak.