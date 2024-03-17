Chelsea ve Manchester United FA Cup yarı finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City'yi 4-2 mağlup eden Chelsea, yarı finale çıktı.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye turu getiren golleri Marc Cucurella, Cole Palmer, Carney Chukwuemeka ve Chukwunonso Maduek attı.
Axel Disasi (kendi kalesine) ve Stephy Mavididi ile goller bulan Leicester City, 73. dakikada Callum Doyle'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Leicester City forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün, 63. dakikada Abdul Issahaku'nun yerine oyuna girdi.
Manchester United tur biletini uzatmada aldı
Manchester United'ın Scott McTominay ve Antony, Livepool'un Alexis Mac Allister ve Muhammed Salah ile gol bulduğu diğer çeyrek final maçının normal süresi 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın 105. dakikasında Harvey Elliott ile öne geçen Liverpool'a 112. dakikada Marcus Rashford ve 120+1. dakikada Amad Diallo ile yanıt veren Manchester ekibi, rakibini 4-3 yenerek son dört takım arasına kaldı.
Kupanın yarı finalinde Manchester City-Chelsea, Coventry-Manchester United maçları yapılacak.
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