Chelsea ve Real Betis Finale Yükseldi - Son Dakika
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Chelsea ve Real Betis Finale Yükseldi

Chelsea ve Real Betis Finale Yükseldi

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Real Betis finale çıkarak büyük bir başarı elde etti.

09.05.2025 00:58
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UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Real Betis finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea sahasında İsveç ekibi Djurgarden'ı ağırladı. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea, rövanşı da 39. dakikada Dewsbury-Hall'ın golüyle 1-0 kazandı. Toplamda 5-1'lik skorla Djurgarden'ı eleyen İngiliz ekibi finale yükselen ilk takım oldu.

Gecenin diğer maçında ise Real Betis, Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finale çıkan diğer takım oldu. İlk maçta rakibine 2-1 üstünlük sağlayan İspanyol ekibi Real Betis, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaştı. 90 dakika İtalyan ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erince mücadele uzatmaya gitti. 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile Real Betis 2-2'lik eşitliği yakaladı. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca İspanyol ekibi final biletini kaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Chelsea ve Real Betis Finale Yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • tracylowe:
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