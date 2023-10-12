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CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı - Son Dakika

CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı

Son Güncelleme: 12.10.2023 12:53

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde durdurulan şüpheli otomobilde bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ve erkek arkadaşı, üzerlerinde yapılan aramada 2,76 gram esrarla yakalandı. İkili gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da durdurulan şüpheli otomobilde esrar ile yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Yenimahalle ilçesinde devriye görevi icra eden motosikletli polis timleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinde arama yapıldı.

ÇİFTİN ÜZERİNDEN 2,76 GRAM ESRAR ÇIKTI

Yapılan aramada çiftin üzerinden çıkan 2,76 gram esrara el konuldu. S.M. ile erkek arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı - Son Dakika
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