CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı

Ankara'da durdurulan şüpheli otomobilde esrar ile yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Yenimahalle ilçesinde devriye görevi icra eden motosikletli polis timleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinde arama yapıldı.

ÇİFTİN ÜZERİNDEN 2,76 GRAM ESRAR ÇIKTI

Yapılan aramada çiftin üzerinden çıkan 2,76 gram esrara el konuldu. S.M. ile erkek arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.