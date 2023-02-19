Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans 'ın enkazında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine dün ulaşıldı. Karayolu ile Adana 'ya oradan da uçakla İstanbul 'a getirilen Christian Atsu'nun cenazesi, Türk Hava Yolları 'na (THY) ait uçakla bugün saat 15.20'de Gana'nın başkenti Akra'ya gönderildi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor 'da forma giyen ve depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Christian Atsu 'nun cenazesi ülkesi Gana 'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

Christian Atsu, Hatayspor, Gana, Spor, Son Dakika

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