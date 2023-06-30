Christophe Galtier ve oğlu ırkçı söylemler nedeniyle gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Fransız teknik adamın Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem olmuştu.