Cide'de düzenlenen futsal turnuvası sona erdi

Spor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen futsal turnuvası sona erdi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuvanın finali, Cide İlçe Stadı'nda Orman Spor ve Hastane takımları arasında oynandı.

Bir ay süren turnuvanın ardından Hastane takımını yenen Orman Spor birinci, Şehit Necmi takımı da üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.