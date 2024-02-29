Cide'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Spor

Cide'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

Cide\'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' sona erdi. Birol Durası Takımı şampiyon olurken, ikinci Gençlik Spor ve üçüncü Mor Yazma oldu. Kaymakam Tuncay Karataş, turnuvaya katılan takımlara ve izleyicilere teşekkür etti.

29.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Cide Spor Salonu'nda düzenlenen final maçında, Birol Durası Takımı ve Gençlik Spor Takımı karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonu Birol Durası olurken ikinci Gençlik Spor, üçüncü ise Mor Yazma oldu.

Takımları tebrik eden Kaymakam Tuncay Karataş, "Turnuva, kardeşlik, birlik, beraberlik içinde sürdü ve güzel bir şekilde sonlandı. Voleybol turnuvasına katılan tüm takımlara ve izlemeye gelen bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cide'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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