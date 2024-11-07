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Spor tutkunlarının kumanda kavgasını bitirecek, hem futbol hem at yarışının birlikte konuşulacağı Çifte Şans başlıyor.

Türkiye'de en çok ilgi gören spor dallarının başında gelen futbol ve at yarışı artık aynı programda değerlendirilecek. İki sporun bir arada değerlendirileceği Çifte Şans programı bu anlamda Türkiye'de bir ilk olacak.

Programı D-Smart Spor Direktörü Aykut Aydın ve TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz hazırlayıp sunacak. Futbol ve at yarışında takip edilen yorumcu ve ekran yüzleri de sürpriz konuklar olarak zaman zaman programda yer alacak.

Çifte Şans, 8 Kasım Cuma saat 20.00'de yayın hayatına başlayacak ve her cuma akşamı aynı saatte izleyicilerle buluşacak. Program, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan izlenebilecek. - İSTANBUL