Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek

28.02.2022 14:19
Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek

Düzce 1. Amatör Lig ekiplerinden Çiftlik Gençlik Spor, evinde konuk ettiği ve 2-0 galip geldiği Gümüşova Belediyespor maçına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla maça çıktı.

Düzce 1. Amatör Lig ekiplerinden Çiftlik Gençlik Spor, evinde konuk ettiği ve 2-0 galip geldiği Gümüşova Belediyespor maçına Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla maça çıktı.

Şıralık Tesisleri'nde oynanan müsabakada Çiftlik Gençliksporlu futbolcular, yerli aşı farkındalığı oluşturmak için TURKOVAC yazılı formaları giydi. Sahadan galip ayrılan Çiftlik Gençlikspor, bu davranışıyla izleyicilerden takdir topladı.

Takım kaptanı Furkan Kubilay, formaların bu maç için özel hazırlandığını söyleyerek "Amacımız Türk bilim insanlarını bu tip çalışmaları için teşvik etmek ve Türk markalarını desteklemek. Biz de Düzce'de bir farkındalık oluşturmak istedik. Herkesi yerli aşı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek
Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek

YORUMLAR
500
Çiftlikspor'dan TURKOVAC aşısına destek Çiftlikspor'dan TURKOVAC aşısına destek Gençler Milli mücadele kampına katıldı Gençler Milli mücadele kampına katıldı

TURKOVAC, Çiftlik, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başladı! Dünya nefesini tuttu, Belarus'tan gelecek barış haberini bekliyor
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftlik Gençlik Spor'dan TURKOVAC aşısına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement