Çiğli çıkamadı İzmirspor yine Süper Amatör'e düştü - Son Dakika
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Çiğli çıkamadı İzmirspor yine Süper Amatör'e düştü

21.04.2022 10:31
Çiğli çıkamadı İzmirspor yine Süper Amatör'e düştü

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü kulüplerinden İzmirspor, tarihinde ikinci kez yerel statüdeki Süper Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşadı.

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü kulüplerinden İzmirspor, tarihinde ikinci kez yerel statüdeki Süper Amatör Lig'e düşme üzüntüsü yaşadı. Bu sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verdiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta sezonu 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan İzmirspor, 4 İzmir ekibinin yer aldığı grupta statü gereği Süper Amatör'e düşmekten kurtulamadı. Grubu lider tamamlayan Çiğli Belediyespor, Burdur'daki Play-Off'ta Belediye Bolvadin Termalspor'a 2-0 yenildikten sonra dünde de Efeler 09 FK'ya 3-2 mağlup olup 3'üncü Lig şansını kaçırınca İzmirspor lige mendil salladı.

Çiğli Belediyespor, Play-Off'larda profesyonel lige çıkamayıp BAL'da kalırken, zirve takipçisi Aliağa Futbol ligde kalmak için yerel ligden gelecek takımla baraj maçına çıkacak. Grupta son 2 sırada yer alması nedeniyle küme düşen Torbalıspor'dan sonra lige mendil sallayan ikinci İzmir temsilcisi İzmirspor olacak. İzmirspor, 2016-2018 yılları arasında yer aldığı Süper Amatör Lig'e statü gereği 4 yıl sonra geri dönmüş olacak. 1959 yılında evinde Beykoz 1908 ile bugünkü adıyla Süper Lig'in ilk maçına çıkıp, Özcan Altuğ ile lig tarihinin ilk golünü atarak ilk galibiyetini alan İzmirspor, toplamda 10 sezon en üst kategoride mücadele etti. 2009-2010'da 3'üncü Lig'de küme düştükten sonra bir türlü profesyonel lige dönemeyen lacivert-beyazlılar, Türk futbolunun Taçsız Kral lakaplı unutulmaz ismi Metin Oktay'ı da kendi bünyesinden çıkardı.


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Cumhuriyet, Amatör Lig, İzmirspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çiğli çıkamadı İzmirspor yine Süper Amatör'e düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiğli çıkamadı İzmirspor yine Süper Amatör'e düştü - Son Dakika
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