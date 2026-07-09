Cihan Aydın'ın Maç Yönetimi - Son Dakika
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Cihan Aydın'ın Maç Yönetimi

09.07.2026 23:23
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FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, FC Hegelmann ile Paide Linnameeskond arasındaki maçı yönetti.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Litvanya temsilcisi FC Hegelmann ile Estonya temsilcisi Paide Linnameeskond arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan UEFA Konferans Ligi 1'inci ön eleme turu maçını yönetti.

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Raudondvaris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlendi. Müsabakada Adnan Deniz Kayatepe ise dördüncü hakem olarak görev aldı.

37'nci dakikada Abdourahman Badamosi'nin golüyle konuk ekip Paide Linnameeskond 1-0 öne geçti.

Bu golden 8 dakika sonra 45'inci dakikada skora dengeyi getiren golü atan Vilius Armanavicius maçın da sonucunu belirledi.

Kaynak: DHA

Cihan Aydın, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cihan Aydın'ın Maç Yönetimi - Son Dakika

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