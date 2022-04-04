Cihat Arslan: "Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Cihat Arslan: "Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor"

04.04.2022 23:23

- Cihat Arslan: "Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada olmanız lazım" Başakehir deplasmanında 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu.

- Cihat Arslan: "Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:

"Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada olmanız lazım"

İSTANBUL - Başakehir deplasmanında 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu. Zor bir süreç yaşadıklarını söyleyen Arslan, "Bir ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada olmanız lazım" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Başakehir'e 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından konuştu. Takımın ligdeki pozisyonu nedeniyle takım içinde bazı şeylerin zor olduğunu söyleyen Arslan, "Şikayet etmiyorum ama gerçekleri de paylaşmak lazım. Milli maç arasında dağılma yaşadık. 8-10 gün boyunca oyuncularla birlikte antrenman yapamadık. İlk 15 dakika çok kötüydük. Burada Ertaç'ın bireysel çabalarıyla oyunda kaldık. Golü yedikten sonra Başakşehir temposunu düşürdü, biz de cesaretlendik. İlk yarıda üretken olmayan bir oyundu. İkinci yarıda oyuna müdahil olmak istedik ama Başakşehir'in pozisyonları vardı. Ertaç'ın durumu bugün üst düzeyde. Kırılmalar yaşanabilir. Ümitsizlik var. Düşersiniz, çıkarsınız ama sahada daha fazla olmanız lazım. Çocukları suçlamıyorum ama organizasyonda sıkıntı olunca ister istemez bu durum doğal oluyor. İkinci yarıda fark da oluşabilirdi. Sonra genç çocuklara yöneldik. Altyapıdan oyunculara fırsat vermek istedik. Dicko, Kenan oldukça iyi oynadı. Kenan, Trezeguet'ye karşı iyi oynadı. Campi iyiydi. Bu oyunculara ayrı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Belki biz de gideceğiz"

Yeni Malatyaspor açısından sürecin zor olduğunu söyleyen Cihat Arslan, "Süreç zor. Hafta içinde sağ bek Mehdi de sözleşmesini feshetti. Sadık'ın söylediği önceki problemlerde ben yoktum ama şu andaki problemleri herkes biliyor. Malatya, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Biz ayakta kalmaya çalışırken, önümüzdeki seneyi de planlıyoruz. Bu oyuncuların belki yüzde 50'si gidecek. Belki biz de gideceğiz. Minour oyundan alındığından dolayı biraz tepkiliydi. Büyük takımlarda olsa özel seyircisi olabilecek bir oyuncu. Tabii ki oyundan düşünce Minour açısından biraz sıkıntı oldu. Ama bizden yana sıkıntı yok tabi" diyerek sözlerini tamamladı.

Cihat Arslan: Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor
Cihat Arslan: Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor
Cihat Arslan: Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu' Hüseyin Eroğlu: 'Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu'

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor' - Son Dakika


Son Dakika
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 00:04:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cihat Arslan: "Bizim adımıza zor bir süreç yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement