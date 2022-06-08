Çim Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Alanya'da başladı - Son Dakika
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Çim Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Alanya'da başladı

08.06.2022 20:17
Çim Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Çim Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Çim Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, başladı.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye, Lüksemburg, Galler ve Cebelitarık ülkelerinin takımları mücadele ediyor.

İlk gün oynanan karşılaşmalarda Galler takımı Gwent HC, Lüksemburg takımı HC Luxembourg'u 3-0'la geçti.

Günün ikinci maçında Galler takımı Swansea HC, Cebelitarık takımı Europa HC'yi 7-0 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden Alanya Stars Hokey Kulübü yarın Galler ekibi Europa HC ile karşılaşacak.

Şampiyona 11 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Çocuk İzleme Merkezi, Galler, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çim Hokeyi Kadınlar Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Alanya'da başladı - Son Dakika

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