Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı - Son Dakika
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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı

03.06.2022 14:26

- Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde büyük coşkuyla başladı.

- Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı

KIRKLARELİ - Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde büyük coşkuyla başladı.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nin ev sahipliğinde başladı. Müsabakalarda Norveç temsilcisi Kringsja Sports Klubb ile Macaristan'ın Epitok HC takımı karşı karşıya geldi. Mücadele, Macaristan temsilcisinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, çok mutlu olduğunu belirterek, "20 gündür yoğun bir tempo ile çalıştığımız sahamız bitti. Açılışını federasyonumuzun verdiği Avrupa Kulüpler Şampiyonası ile açtık. İlk maçımız başladı, mutluyuz. Kırklareli için de değişik bir deneyim oluyor. 5 farklı ülkeden 6 takım mücadele edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

6 Haziran Pazartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, Norveç, Finlandiya, Macaristan ve Malta olmak üzere 5 ülkenin takımları mücadele edecek.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı

YORUMLAR
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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde başladı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3, Kırklareli'nde başladı Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde yapılacak Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde yapılacak
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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